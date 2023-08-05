Казанцы смогут обменяться одеждой и украшениями на большом летнем своп-маркете

12 августа в Лядском саду развернется большой летний своп-маркет. Участников ожидает бесплатный обмен одеждой, выступления диджеев и дискуссия об экотенденциях в моде, сообщает мэрия Казани.

Для обмена принимаются предметы гардероба в отличном состоянии. Можно забрать вещи и безвозмездно — для этого будет открыта общая зона.

Также гостям презентуют одежду локальных брендов, дизайнеров одежды и магазинов. В маркете представят прошлые коллекции и тестовые образцы.

Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 16.00.