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Казанцы смогут обменяться одеждой и украшениями на большом летнем своп-маркете
12 августа в Лядском саду развернется большой летний своп-маркет. Участников ожидает бесплатный обмен одеждой, выступления диджеев и дискуссия об экотенденциях в моде, сообщает мэрия Казани.
Для обмена принимаются предметы гардероба в отличном состоянии. Можно забрать вещи и безвозмездно — для этого будет открыта общая зона.
Также гостям презентуют одежду локальных брендов, дизайнеров одежды и магазинов. В маркете представят прошлые коллекции и тестовые образцы.
Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 16.00.
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