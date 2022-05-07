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Ру Тат
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Экология
7 мая 2022  04:04

Казанцы смогут обменять одежду, растения и игрушки на первом парковом свопе

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В Казани состоится первый в летнем сезоне парковый своп. Мероприятие пройдет 8 мая на бульваре по улице Фучика, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Все желающие смогут принести сюда свои ненужные вещи, а также обменять их на одежду, обувь и аксессуары в хорошем состоянии, книги, посуду, игрушки либо предметы интерьера.

Помимо этого, на бульваре пройдет прием одежды на переработку, сбор мусора малых фракций и лекции о раздельном сборе отходов.

Горожане смогут сдать пластиковые карты, крышки, трубочки, бритвенные станки, ручки и сломанную технику.
Мероприятие продлится с 14.00 до 19.00.

#переработка отходов
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