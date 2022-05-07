Казанцы смогут обменять одежду, растения и игрушки на первом парковом свопе

В Казани состоится первый в летнем сезоне парковый своп. Мероприятие пройдет 8 мая на бульваре по улице Фучика, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Все желающие смогут принести сюда свои ненужные вещи, а также обменять их на одежду, обувь и аксессуары в хорошем состоянии, книги, посуду, игрушки либо предметы интерьера.

Помимо этого, на бульваре пройдет прием одежды на переработку, сбор мусора малых фракций и лекции о раздельном сборе отходов.

Горожане смогут сдать пластиковые карты, крышки, трубочки, бритвенные станки, ручки и сломанную технику.

Мероприятие продлится с 14.00 до 19.00.