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Ру Тат
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Наука и образование
22 июня 2022  20:36

Казанцы смогут наблюдать парад планет в пятницу

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На этой неделе все планеты Солнечной системы окажутся с одной стороны и выстроятся в линию. Лучше всего наблюдать парад планет можно будет в пятницу, 24 июня, рассказал Директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

«Если говорить про парад планет, то планеты занимают свои положения с одной стороны Солнца в течение нескольких дней. Все это уже наблюдается и будет наблюдаться и после 24 июня», — пояснил ученый.

Он подчеркнул, что для науки это явление не представляет никакого значения.

«Говорить о том, что это сверхъестественное научное явление не приходится. Единственное, если говорить о наблюдениях с Земли, то они будут расположены благоприятно для этих действий», – приводит слова профессора пресс-служба Казанского федерального университета.

Нефедьев подчеркнул, что хорошо видны в небе будут Марс, Юпитер, Сатурн и Венера, а также Луна. А вот Меркурий, Уран и Нептун разглядеть без телескопа не удастся.

Особо ученый подчеркнул, что парад планет никак не отразится на жизни на Земле. Ни увеличения гравитационной силы, ни каких либо других последствий это явление за собой не повлечет.

#астрономия #казанская обсерватория #КФУ
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