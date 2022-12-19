Казанцы смогут исполнить новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

В Казани сегодня стартовала городская благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». В этом году в ней смогут принять участие дети из подшефного Татарстану Лисичанска, рассказал на XIX сессии Казгордумы мэр столицы республики Ильсур Метшин.

Шесть елок, на которых будут висеть открытки с новогодними желаниями детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут установлены в городском исполкоме, в холлах дворца «Татнефть Арена» во время домашних матчей ХК «Ак Барс», а также в районных администрациях и коворкинге «Доброй Казани».

Сбор подарков осуществляется в Комитете по делам детей и молодежи горисполкома по адресу: ул. Петербургская, 70.

Нынешняя акция «Письмо Дедушке Морозу» — 11-я в Казани. За это время подарки получили 1,8 тыс. детей на общую сумму более 5 млн рублей.