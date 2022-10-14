Казанцы смогут ездить на метро за 24 рубля

С 15 октября в казанском метро можно будет ездить со скидкой – стоимость поездки снизится на 7 рублей и составит 24 рубля. Воспользоваться услугой можно будет при оплате проезда через смартфон с привязанной картой национальной платежной системы «Мир».

Данные своей карты «Мир» следует заранее загрузить в смартфон на базе Android, в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом гаджет должен поддерживать NFC-функцию, поясняет Комитет по транспорту.

Председатель комитета Амир Сафин отметил, что власти города стремятся внедрять в общественном транспорте технические решения, которые бы делали поездки более комфортными и удобными. «Например, с июля 2019 года пассажиры могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты», – напомнил он.

По словам Сафина, горожане оценили современный способ оплаты и сегодня уже около половины пассажиров оплачивают проезд именно таким способом. «Использование мобильных платежных сервисов позволит пассажирам метро получить дополнительную выгоду», – убежден он.

Действовать скидка в метро будет до 15 февраля 2023 года.