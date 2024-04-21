Казанцы смогут быстро заказывать электронную справку о родительской плате в детсад

На портале госуслуг Республики Татарстан появился новый сервис, касающийся детского сада. Теперь на сайте можно заказать электронную справку о начисленной и оплаченной родительской плате, сообщает Минцифры РТ.

Как отмечает пресс-служба министерства, каждый год в Казани выдают около 10 тыс. бумажных справок о вышеупомянутой плате. Причем родителям приходится тратить от 1 часа времени на «очное хождение за документом». Появление такой услуги на республиканском портале позволит оформить справку всего за пять минут, не выходя из дома, говорится в сообщении.

Чтобы заказать данный документ, человеку нужно зайти на сайт госуслуг РТ и там перейти в раздел «Детские сады». Далее выбрать сервис «Запрос справки о состоянии расчетов в дошкольном образовательном учреждении», заполнить поля и нажать «Отправить заявление». Как только справка будет готова, в личный кабинет пользователя придет сообщение. После чего житель сможет эту справку скачать.

Уточняется, что пока заказать справку на сайте могут только жители Казани, но в ближайшее время сервис станет доступным для всех жителей Татарстана.

Скачать подробную инструкцию по использованию сервиса можно по ссылке.