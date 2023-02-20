Казанцы смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками с 23 по 26 февраля

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С 23 по 26 февраля муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы. Об этом сообщает Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Так, 23 февраля в республике, как и по всей стране, отмечается День защитника Отечества. 24 февраля татарстанцы из-за переноса с 1 января, которое в этом году выпало на воскресенье, также будут отдыхать. Следующие два дня – это суббота и воскресенье.

Система единого парковочного пространства была введена в столице республики в феврале 2015 года. На сегодня в городе организовано 6 310 парковочных мест на 149 участках.