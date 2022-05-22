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Здоровье
22 мая 2022  06:24

Казанцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

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Казанцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови – профилактическая акция проходит в рамках «Недели сахарного диабета». Об этом мэрия столицы республики сообщила в своем телеграм-канале.

Так, 23 мая медработники будут принимать посетителей в одном из ТЦ города, расположенном по адресу: проспект Победы, 141, а на следующий день – в торговом центре по адресу: Петербургская, 1.

Обе площадки будут работать с 10 утра и до 6 часов вечера.  

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