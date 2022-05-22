Казанцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови – профилактическая акция проходит в рамках «Недели сахарного диабета». Об этом мэрия столицы республики сообщила в своем телеграм-канале.

Так, 23 мая медработники будут принимать посетителей в одном из ТЦ города, расположенном по адресу: проспект Победы, 141, а на следующий день – в торговом центре по адресу: Петербургская, 1.

Обе площадки будут работать с 10 утра и до 6 часов вечера.