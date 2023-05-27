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Казанцы смогли оценить ремонт дорог и прокатиться на спецтехнике в Советском районе
Администрация Советского района Казани провела экскурсии для горожан по местам, где проводится ремонт дорог. Участники акции «Айда с нами!» побывали на четырех точках, где увидели, как организована работа специалистов, и смогли прокатиться на тяжелой технике. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
В экскурсии приняли участие 45 человек. Им рассказали о маячках, системе контроля за работой техники, а также предложили оценить ямочный и капитальный ремонт дорог на ул.Тыныч и Космонавтов, Мира и в жилом массиве Самосырово, на Вознесенском тракте.
«Чисто теоретически мы знаем, как кладут асфальт и ремонтируют дороги, но увидеть это изнутри было ну очень интересно, да еще и весело!» — отметила одна из участниц мероприятия.
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