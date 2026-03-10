Казанцы сдали на переработку 22 тонны вторсырья в феврале

Жители Казани сдали на переработку 22 тонны вторсырья через пункты приема «Точка сбора» в феврале. По данным пресс-службы УК «ПЖКХ», площадки раздельного сбора мусора посетили более 2,7 тысячи человек.

В Казани действуют две «Точки сбора», организованные УК «ПЖКХ». Они расположены на улицах Васильченко и Родины.

За февраль площадка на улице Васильченко приняла 8 тонн вторсырья, а пункт на улице Родины – 14 тонн.

Пункты работают ежедневно с 7:00 до 19:00. Подробности о принимаемых материалах и правилах подготовки вторсырья к сдаче можно узнать на сайте оператора.

В 2025 году с двух казанских «Точек сбора» на переработку отправили 270 тонн вторсырья. За год площадки посетили 25 тысяч жителей, проявивших заботу об экологии.

Кроме того, в прошлом году индивидуальные предприниматели открыли новые пункты раздельного сбора. Они разместились на двух контейнерных площадках Авиастроительного района.