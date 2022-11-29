Казанцы с инвалидностью смогут узнать о вакансиях на предприятиях Советского района

1 декабря в Советском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий. Узнать о свободных местах на предприятиях города смогут горожане с инвалидностью, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Участники ярмарки смогут проконсультироваться со специалистами местного филиала Центра занятости, получить помощь в трудоустройстве и узнать о других услугах организации, в том числе о существующих программах профподготовки и переподготовки.

Мероприятие пройдет с 10 утра до полудня в доме № 13а по ул.Журналистов.