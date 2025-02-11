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Общество 11 февраля 2025 11:22

Казанцы рассказали, сколько готовы потратить на подарок к 14 февраля

Казанцы рассказали, сколько готовы потратить на подарок к 14 февраля
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подавляющее большинство жителей Казани не собираются дарить подарки на День святого Валентина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob.

Каждый девятый казанец планирует подарить что-то своему супругу/супруге, 3% – любимому человеку, а также по 1% – детям, друзьям, родственникам, родителям.

Мужчины из Казани готовы потратить больше на подарок, чем женщины. Средний бюджет мужей на подарок женам в столице РТ составляет 3,5 тыс. рублей. При этом жены готовы потратить 2,5 тыс. рублей. Если же влюбленные находятся в отношениях, но не состоял в браке, то мужчины в среднем готовы потратить 3,7 тыс. рублей, женщины – 2,5 тыс. рублей.

#День всех влюбленных #день святого валентина #подарки #Казань
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