Казанцы рассказали, сколько готовы потратить на подарки к 23 февраля

Жители Казани на подарок к 23 февраля в среднем готовы потратить 3,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob.

В столице Татарстана дарить подарки знакомым мужчинам планируют около 70% женщин. Чаще они планируют поздравить своих мужей, отцов и сыновей. Кроме того, три из десяти опрошенных мужчин отметили, что планируют поздравить с праздником своих родственников, друзей или знакомых. 4% казанских мужчин сообщили, что хотят купить подарок самим себе.

Опрос проводился со 2 по 17 февраля.