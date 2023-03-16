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Руc Тат
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Общество 16 марта 2023 03:38

Казанцы рассказали, в каких профессиях самые отзывчивые коллеги

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Жители Казани назвали профессии, представители которых чаще всего помогают друг другу по работе. Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, показал, что воспитатели и квалифицированные рабочие чаще остальных готовы прийти на выручку своим коллегам даже без просьб о помощи.

«О готовности немедленно включиться в ситуацию сообщили по 78% представителей этих профессий. Высокий уровень взаимопомощи демонстрируют также кладовщики, медсестры, менеджеры по логистике (по 75%), PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 63%)», – сказано в материалах исследования.

Среди представителей других профессий наибольшую отзывчивость в коллективе провляют системные администраторы (40%), бухгалтеры (38%), юристы (33%) и операторы call-центров (30%). При этом они предпочтут дождаться прямой просьбы о помощи, поскольку не всегда знают, над чем работают коллеги или не хотят быть слишком навязчивыми.

Процент работающих казанцев, которые категорически не хотят помогать сослуживцам или готовы сделать это лишь по распоряжению руководства, очень низкий. Например, среди HR-менеджеров таковых всего 9%, среди менеджеров по логистике только 8%, среди маркетологов — 6%.

#соцопросы #Общество #Казань
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