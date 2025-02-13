Казанцы рассказали о своем отношении к татуировкам

Четверть (24%) жителей Казани относятся к наличию татуировок на теле положительно, 42% – отрицательно, а каждый третий горожанин затруднился дать ответ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob.

Каждый восьмой казанец, не имеющий тату, выразил желание сделать его. Как правило, женщины чаще мужчин говорили о намерении сделать татуировку.

Кроме того, отношение казанцев к нательным изображениям зависит от их возраста. Чем старше горожане, тем чаще они выражали негативное отношение к тату.