Казанцы рассказали о планах на 2026 год: спорт, семья и саморазвитие в приоритете

Жители Казани поделились планами на 2026 год: на первом месте для большинства – здоровье и семейные ценности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob среди экономически активного населения.

Так, 33% респондентов планируют больше времени уделять спорту и заботе о близких, а 27% намерены наладить личную жизнь. Каждый четвертый опрошенный казанец хочет посвятить больше времени хобби или обучению. Еще 19% намерены изменить мировоззрение, пересмотреть питание или переехать, 16% – больше отдыхать, 15% – завершить ремонт, 13% – выучить иностранный язык, 12% – отказаться от вредных привычек, а 7% – сменить круг общения.

По данным опроса, женщины чаще мужчин ставят приоритет на спорт, хобби, самообразование и пересмотр мировоззрения. Мужчины же больше сосредоточены на личной жизни и отказе от вредных привычек. При этом полностью ничего менять в новом году не планируют лишь 2% женщин и 9% мужчин.

Возраст также влияет на цели: молодежь до 35 лет больше всего хочет заняться спортом (36%), образованием (31%) и изучением иностранных языков (22%). Люди в возрасте 35-45 лет чаще планируют уделять внимание близким (37%), налаживать личную жизнь (34%) и отдыхать (28%). Горожане старше 45 лет в основном собираются заниматься хобби (32%), завершать ремонт (28%) и бросать вредные привычки (20%).

Образование и доход также отражаются на планах. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и обучение, тогда как обладатели высшего образования больше задумываются об изучении иностранного языка и отдыхе. Среди тех, кто зарабатывает более 150 тыс. рублей в месяц, больше желающих уделять внимание семье (34%) и отдыхать (22%). Люди с доходом до 80 тыс. рублей чаще хотят изменить мировоззрение (23%) и изучать иностранные языки (17%).