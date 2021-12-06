Казанцы рассказали, какую сумму потратят на новогодние подарки

Казанцы планируют потратить 12,5 тыс. рублей на новогодние подарки. По данному показателю Казань заняла девятое место среди городов-миллионников, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

«Сумма в этом году оказалась больше, чем в 2019, тогда для подобных нужд казанцам требовалось 10 тыс. рублей. На подарки к прошлому Новому году жители Казани потратили такую же сумму, как и в этом году», — отмечается в сообщении.

Планируемые расходы на новогодние подарки выросли на 10%, хотя они чуть меньше допандемийного уровня: на сегодня — 13 тыс. рублей, в 2020-м — 11,8 тыс., в 2019-м — 13,5 тыс. рублей.

Вырос процент тех, кто готовит новогодние подарки для коллег, — 9% против 6% в 2020 году. Большинство (66%) чаще всего поздравляют родню, 19% — друзей. А 16% опрошенных не планируют покупать подарки.