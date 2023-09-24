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Казанцы рассказали, каким представляют свой идеальный выходной
В Казани идеальный выходной для мужчин — провести время с семьей, для женщин — совершить прогулку. Результат соответствующего опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.
«Самое любимое времяпрепровождение в выходные у казанцев — выезд на природу (26%). На втором месте — досуг в кругу семьи (23%)», — отмечается в сообщении.
Также большинство казанцев ассоциируют свой идеальный выходной с занятием спортом и прогулками (18%), с отдыхом (15%) и со сном (12%). Для 8% респондентов лучшим вариантом является путешествие, для 6% — чтение книги.
У мужчин на первом месте в списке — времяпровождение с семьей, у женщин — прогулка. Вторым в списке у тех и других идет поездка за город.
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