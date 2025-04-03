Казанцы рассказали, каким должен быть идеальный начальник

Согласно опросу сервиса SuperJob, работники до 45 лет предпочитают руководителей старше себя, тогда как более взрослые сотрудники комфортнее работают с начальниками-ровесниками.

В исследовании приняли участие жители Казани, имеющие опыт работы в качестве подчиненного. Большинство опрошенных (60%) назвали лучшим руководителем в своей карьере мужчину, 19% отдали предпочтение женщине. Интересно, что женщины чаще восхищаются начальницами, чем мужчины. Каждый пятый участник опроса не придает значения полу руководителя, подчеркивая, что важнее профессионализм и адекватность.

Оптимальный возраст начальника, по мнению молодых специалистов до 24 лет, составляет около 40 лет. Сотрудники 25-35 лет лучше взаимодействуют с 43-летними управленцами, в 35-45 лет – с руководителями 45-46 лет. После 50 лет подчиненные чаще всего предпочитают начальников немного младше себя.