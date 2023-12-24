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Казанцы рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
Больше всего в новогоднюю ночь жителей Казани раздражают салюты, шум от петард и скучные телепередачи. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Так, фейерверкам не рады 22% участников опроса, а 9% респондентов не устраивают однообразные программы, транслирующиеся на телеканалах.
«Еще столько же испытывает дискомфорт от большого количества нетрезвых людей. 8% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию», — отмечается в сообщении.
Еще 7% страдают от недосыпа, а 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% респондентов не нравится быть одним в Новый год, и только один из 100 не понимает общей одержимости праздниками. При этом 29% казанцев в новогоднюю ночь ничего не раздражает.
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