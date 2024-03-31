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Казанцы рассказали, чему больше всего радуются на работе
Чаще всего жители Казани радуются на работе отпускам, премиям, а для 9% сотрудников каждый рабочий день является лучшим. Таковы результаты опроса SuperJob, проведенного среди экономически активны граждан, работавших в течение последнего календарного года.
«По 12% казанцев лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 9% горожан каждый день на работе — лучший», — сказано в исследовании.
Для 8% респондентов за последний год больше всего запомнились корпоративные мероприятия, для 7% лучшим стал день завершения проекта. Для 6% опрошенных работников самым важным моментом стал день, когда были достигнуты высокие показатели.
Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов, женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.
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