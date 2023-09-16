Казанцы раскупили билеты на спектакли фестиваля молодых режиссеров «Артмиграция-Казань»

Казанцы раскупили практически все билеты на камерные (маленькие) спектакли Всероссийского фестиваля-форума молодой режиссуры «Артмиграция-Казань», который проходит в столице Татарстана с 15 по 24 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» арт-директор фестиваля, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой.

По словам спикера, остались билеты на «большие» спектакли, которые будут представлены на сценах Татарского театра драмы и комедии имени К. Тинчурина, Татарского академического театра имени Г. Камала и Татарской филармонии имени Г. Тукая.

«Хотим поблагодарить театры Казани. Они с удовольствием предоставили нам площадки. Так мы пытаемся вовлечь театры в молодежную культурную жизнь. Желающие еще смогут приобрести места и успеть попасть на удивительные спектакли от наших талантливых режиссеров и артистов», — отметил Мозговой.

Напомним, что фестиваль проходит в столице Татарстана впервые. Зрители фестиваля увидят работы десяти молодых режиссеров из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Краснодара, Кирова, Перми, Новосибирска, Томска, Красноярска и Казани.

Посмотреть афишу и купить билеты можно на сайте.