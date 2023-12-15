news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 15 декабря 2023 10:08

Казанцы публикуют видео с места ДТП на Ершова, где сбили двоих пешеходов

Скопировать ссылку

Сегодня утром в Казани водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на улице Ершова возле парка Горького. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легковушки врезался в переднюю часть автобуса, после чего совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали двое женщин-пешеходов. На месте работают медики.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100