Казанцы публикуют видео с места ДТП на Ершова, где сбили двоих пешеходов

Сегодня утром в Казани водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на улице Ершова возле парка Горького. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легковушки врезался в переднюю часть автобуса, после чего совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали двое женщин-пешеходов. На месте работают медики.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.