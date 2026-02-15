Татарстанцы привезли 10 золотых медалей с Чемпионата и Первенства ПФО по хапкидо

Фото: Федерация хапкидо РТ

В Самаре состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по хапкидо. Татарстанские спортсмены по итогам турнира завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей в различных весовых категориях и видах программы.

Золото – Камиль Гинатуллин , Ростислав Птицын , Семен Фролов , Анастасия Погорелова , Богдан Ахмедов , Полина Широбокова ;

, , , , , ; Серебро – Кирил Павлов , Тимур Гиковой , Ильгам Низамов ;

, , ; Бронза – Амир Низамов, Егор Рябов, Самир Галиуллин.

Технический комплекс:

Злата Гнеденкова – две бронзы и серебро;

– две бронзы и серебро; Владимир Наумов – два золота;

– два золота; Валерия Оглоблина – золото, серебро, бронза;

– золото, серебро, бронза; Амалия Нагимова – золото и серебро.

«Поздравляю наших спортсменов с отличными результатами. Следующий важный турнир – Первенство и Чемпионат России по хапкидо – будет проходить в Казани с 24 по 27 апреля. Он является отбором к игре Брикс», – поделился с журналистом «Татар-информа» Президент Федерации хапкидо РТ Александр Кутлунин.