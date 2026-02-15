news_header_top
Татарстанцы привезли 10 золотых медалей с Чемпионата и Первенства ПФО по хапкидо

Фото: Федерация хапкидо РТ

В Самаре состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по хапкидо. Татарстанские спортсмены по итогам турнира завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей в различных весовых категориях и видах программы.

  • Золото – Камиль Гинатуллин, Ростислав Птицын, Семен Фролов, Анастасия Погорелова, Богдан Ахмедов, Полина Широбокова;
  • Серебро – Кирил Павлов, Тимур Гиковой, Ильгам Низамов;
  • Бронза – Амир Низамов, Егор Рябов, Самир Галиуллин.

Технический комплекс:

  • Злата Гнеденкова – две бронзы и серебро;
  • Владимир Наумов – два золота;
  • Валерия Оглоблина – золото, серебро, бронза;
  • Амалия Нагимова – золото и серебро.

«Поздравляю наших спортсменов с отличными результатами. Следующий важный турнир – Первенство и Чемпионат России по хапкидо – будет проходить в Казани с 24 по 27 апреля. Он является отбором к игре Брикс», – поделился с журналистом «Татар-информа» Президент Федерации хапкидо РТ Александр Кутлунин.

