Татарстанцы привезли 10 золотых медалей с Чемпионата и Первенства ПФО по хапкидо
В Самаре состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по хапкидо. Татарстанские спортсмены по итогам турнира завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей в различных весовых категориях и видах программы.
- Золото – Камиль Гинатуллин, Ростислав Птицын, Семен Фролов, Анастасия Погорелова, Богдан Ахмедов, Полина Широбокова;
- Серебро – Кирил Павлов, Тимур Гиковой, Ильгам Низамов;
- Бронза – Амир Низамов, Егор Рябов, Самир Галиуллин.
Технический комплекс:
- Злата Гнеденкова – две бронзы и серебро;
- Владимир Наумов – два золота;
- Валерия Оглоблина – золото, серебро, бронза;
- Амалия Нагимова – золото и серебро.
«Поздравляю наших спортсменов с отличными результатами. Следующий важный турнир – Первенство и Чемпионат России по хапкидо – будет проходить в Казани с 24 по 27 апреля. Он является отбором к игре Брикс», – поделился с журналистом «Татар-информа» Президент Федерации хапкидо РТ Александр Кутлунин.