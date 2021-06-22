Казанцы присоединились к Всероссийской минуте молчания в парке Победы

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в казанском парке Победы прошел торжественный митинг. Участники акции, посвященной восьмидесятилетию с момента начала Великой Отечественной войны, присоединились к Всероссийской минуте молчания и возложили цветы к Вечному огню.

«Сегодня скорбная дата в истории нашего народа. Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, фашистские войска вероломно напали на нашу страну, началась Великая Отечественная война. Эта война досталась нам непросто: десятки миллионов человеческих жизней, разрушенные города и села, смертоносный голод Ленинградской блокады, ужасы нацистских концлагерей, погибшие красноармейцы на фронтах. В Татарстане нет семьи, которой не коснулось пламя войны», — напомнил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, обращаясь к собравшимся.

Оратор отметил, что в боях на разных фронтах участвовали около 700 тыс. уроженцев Татарской АССР. Более половины из них не вернулись с полей сражений. Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость народа, а также продемонстрировали немеркнущие примеры храбрости и героизма, на которых до сих пор воспитывается молодое поколение.

«К сожалению, время неумолимо, всё больше участников этих событий уходит из жизни. Тем важнее наша задача воспитать растущее поколение и сохранить память о том, как трудно досталась Победа нашим отцам и дедам», — подчеркнул Нигматуллин.

За мужество и героизм, проявленные на фронте, более 200 тыс. уроженцев республики награждены орденами и медалями. При этом 225 бойцов стали Героями Советского Союза, 48 фронтовиков — полными кавалерами Ордена Славы.

«Сегодня вся Россия отмечает эту трагическую дату. Юнармейцы Татарстана с раннего утра на захоронениях и кладбищах несут вахту памяти, совместно с ветеранами возлагают венки и цветы к памятникам погибшим. За каждым отрядом „Юнармии“ в нашей республике закреплены конкретные захоронения. В течение года мы следим за их состоянием», — заметил в своем выступлении руководитель штаба регионального военно-патриотического движения «Юнармия», председатель Союза ветеранов РТ Александр Бородин.

В годы Великой Отечественной войны Казань обеспечивала бесперебойное производство и поставку военно-гражданской продукции. Здесь на военный лад перестроились 139 промышленных предприятий, еще 70 заводов были эвакуированы из центральных и западных регионов страны. На предприятиях изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной армии. Свыше 43 тыс. казанцев признаны тружениками тыла. В 2020 году указом Президента РФ Казани присвоено почетное звание города трудовой доблести.

В числе почетных участников акции оказался подполковник в отставке Вадут Хакимов, военный летчик и участник Карибского кризиса 1962 года. Он помнит начало войны, тогда ему было восемь лет.

«Когда началась война, отец сразу сказал, что обычная жизнь на время закончилась. Он уже тогда был готов уйти на фронт. Мы проводили его 25 сентября, он уплыл на пароходе по Волге. Отец был ранен в Подмосковье, затем лежал в госпитале в Чувашии. После выздоровления его направили под Сталинград, где он и погиб. Наша мать одна воспитала троих сыновей. Еще на фронте у меня погибли два дяди», — рассказал собеседник агентства.

Житель Казани прослужил в ВВС 30 лет, награжден 25 медалями, в том числе и медалью «Воину-интернационалисту» за участие в Карибском кризисе. Он пожелал современной молодежи беречь мирное небо над головой.

Фото: Салават Камалетдинов.