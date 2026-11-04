Казанцы пришли написать большой этнографический диктант в национальных костюмах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Татарстан присоединился к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Центральной площадкой в Казани стал Дом дружбы народов. Зал на 50 мест был заполнен полностью, многие пришли в своих национальных костюмах.

«Вопросы для этнографического диктанта были подобраны очень интересные, на которые не всегда можно найти ответы в школьной программе. Поэтому здесь важно изучать культуру разных народов России. Вопросы подобраны таким образом, чтобы заинтересовать человека. Через такие мероприятия мы видим все многообразие культур, которое есть в нашей стране», – отметил в беседе с «Татар-информом» директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

Диктант был проведен в формате теста. Часть вопросов была сделана в видеоформате: их задавали представители разных народов России и участники СВО.

Среди тем вопросов были как традиции народов России, так и интересные исторические моменты в разные периоды.

Примечательно, что среди тех, кто решил проверить свои знания в этнографии, были представители разных поколений: от детей и подростков до взрослых людей.

«Свои корни и традиции – это важный момент для нынешней молодежи. Люди сохраняют свою культуру, и часто она становится основой воспитания в семье», – добавил замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

Всего по Татарстану были организованы 192 площадки для большого этнографического диктанта. Результаты будут известны 12 декабря.