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Казанцы приняли за сигнал сирены звуки строительных работ в районе ЖК Art City
Сегодня в социальных сетях появилось тревожное сообщение о том, что в районе Ершова якобы звучат сирены оповещения населения об опасности.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в данном районе действительно расположены три сирены С-40, входящие в республиканскую автоматизированную систему централизованного оповещения.
При этом, по данным объективного контроля, ни одна из них сегодня не запускалась. Предполагается, что за сигнал сирены очевидцы приняли звуки, которые возникают при ведении строительных работ.
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