Казанцы приглашаются на ярмарки вакансий в Приволжском и Ново-Савиновском районах

В двух районах Казани — Ново-Савиновском и Приволжском — 2 декабря состоятся ярмарки вакансий. Безработным горожанам расскажут о свободных рабочих местах и проконсультируют по трудовому законодательству, сообщает Центр занятости населения столицы РТ.

Участниками ярмарки могут стать и соискатели с инвалидностью. Всем посетителям расскажут о свободных вакансиях на предприятиях, в том числе в компании-маркетплейсе. Кроме того, представители кадровых служб расскажут им о законах в области труда и занятости, госгарантиях и услугах служб занятости.

Мини-ярмарка в Ново-Савиновском районе будет проходить в доме №18 по улице Исаева, в Приволжском — в доме №22/7 по улице братьев Касимовых. Время проведения — с 10.00 до 13.00, вход свободный. Организаторы предупреждают, что все участники должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.