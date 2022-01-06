Казанцы приглашаются на вечеринку и татарский молодежный концерт в парках города

Парки и скверы Казани приглашают жителей и гостей города на очередные праздничные мероприятия. Так, сегодня их ожидают представление уличного театра и татарский молодежный концерт, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в 16.00 уличный театр «Зилант» начнет представление у КЦ «Чулпан», а гостей парка имени Горького ожидает выступление хора. Парк «Крылья Советов» в это же время приглашает всех желающих на яркое новогоднее выступление.

В 17.00 мероприятия стартуют сразу на трех площадках: в сквере имени Карбышева, на Комсомольской площади в Дербышках и у главной елки, расположенной у Центра семьи «Казан». Здесь будут проводиться различные интерактивные программы для юных посетителей.

На следующий час запланирована вечеринка в парке «Черное озеро». Также Горкинско-Ометьевский лес приглашает горожан на татарский молодежный концерт. Здесь выступят представители новой волны татарской поп-музыки. Так, гостей порадуют артисты лейбла Yummy Music, выступления групп «Оммаж» и Noor, музыкантов Ильгиза Шайхразиева, Fauzia и Said Olur’а.