Казанцы приглашаются на «Субботник party» в парке «Савиново»

Жители Казани могут стать участниками экологических соревнований «Субботник party — чистые игры», которые пройдут завтра в парке «Савиново». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Как сообщают организаторы, в таком формате мероприятие состоится во второй раз. Всех участников ожидает не просто уборка прибрежной территории общественного пространства, экоакцию будут сопровождать современные диджей-сеты. Принять участие в уборке можно как в команде, так и самостоятельно, необходимо лишь пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Соревнования стартуют в 14.00, победители станут обладателями сертификатов и памятных призов.