В парке «Черное озеро» в Казани пройдет праздник близнецов и двойняшек

В среду в казанском парке «Черное озеро» состоится праздник «Счастье в квадрате», посвященный близнецам и двойняшкам. Гостей ожидают конкурсы, мастер-классы и выступление джаз-оркестра «Фантазия», а главные участники события могут дополнить творческую программу собственными номерами, сообщает Управление культуры исполкома столицы РТ.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Культурная среда». Чтобы стать не только гостем, но и участником программы, близнецам и двойняшкам нужно подать заявку на сайте. Принимаются вокальные, танцевальные и литературные номера.

Праздник пройдет 10 августа и стартует в 18.30. Вход свободный.