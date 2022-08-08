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Ру Тат
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Общество
8 августа 2022  22:04

В парке «Черное озеро» в Казани пройдет праздник близнецов и двойняшек

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В среду в казанском парке «Черное озеро» состоится праздник «Счастье в квадрате», посвященный близнецам и двойняшкам. Гостей ожидают конкурсы, мастер-классы и выступление джаз-оркестра «Фантазия», а главные участники события могут дополнить творческую программу собственными номерами, сообщает Управление культуры исполкома столицы РТ.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Культурная среда». Чтобы стать не только гостем, но и участником программы, близнецам и двойняшкам нужно подать заявку на сайте. Принимаются вокальные, танцевальные и литературные номера.

Праздник пройдет 10 августа и стартует в 18.30. Вход свободный.

#двойняшки #близнецы #праздник #парк Черное озеро
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