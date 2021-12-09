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Здоровье
9 декабря 2021  19:20

Казанцы приглашаются на последнее бесплатное тестирование на ВИЧ в 2021 году

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Завтра в Казани состоится очередное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Как сообщает организатор — благотворительный фонд «Новый век» — эта акция станет последней в 2021 году.

Тест-мобили будут ждать всех желающих у часов на улице Баумана и у дома №1 по улице Петербургская с 11 утра до 5 вечера. 

Помимо тестирования, казанцев проконсультируют о рисках, которые могут привести к заражению ВИЧ, а также ответят на вопросы.

Как сообщили в фонде, за этот год благодаря акции тест на ВИЧ сделали более 6 тыс. человек.

#тест на вич #тест для победы
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