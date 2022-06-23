Казанцы приглашаются на мастер-класс по чечетке на татарском языке
Сегодня вечером жители и гости Казани могут освоить основы чечетки. Мастер-класс по ритмичному танцу пройдет на татарском языке на набережной озера Кабан, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Стать участником занятия может любой желающий, для этого нет никаких возрастных ограничений. Обучать казанцев «музыке ног» будут артисты театра им. Г. Камала: народный артист РТ Ильдус Габдрахманов, актеры Артур Шайдуллин и Лейсан Гатауллина.
Начало занятия — в 19.00. Местом встречи станет набережная Кабана со стороны ул. Марджани.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт».