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Ру Тат
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Религия
18 марта 2022  08:06

Казанцы приглашаются на экскурсию по мечетям Старо-Татарской слободы

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19 марта жители и гости Казани могут посетить мечети Старо-Татарской слободы с экскурсоводом Джамилей Лукмановой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Специалист расскажет об истории основания мечетей, как они пережили советский период, их самых знаменитых имамах и благотворителях.

Экскурсия будет бесплатной. Ее начало запланировано на 11.00. Для участия необходима регистрация в официальном аккаунте мэрии Казани во «ВКонтакте». Желающим нужно написать в директ свои фамилию, имя и номер телефона.

#экскурсия #мечети
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