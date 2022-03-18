Казанцы приглашаются на экскурсию по мечетям Старо-Татарской слободы

19 марта жители и гости Казани могут посетить мечети Старо-Татарской слободы с экскурсоводом Джамилей Лукмановой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Специалист расскажет об истории основания мечетей, как они пережили советский период, их самых знаменитых имамах и благотворителях.

Экскурсия будет бесплатной. Ее начало запланировано на 11.00. Для участия необходима регистрация в официальном аккаунте мэрии Казани во «ВКонтакте». Желающим нужно написать в директ свои фамилию, имя и номер телефона.