Казанцы приглашаются на бесплатный показ комедии «День радио» в автокинотеатре у «Чаши»

15 июля жители и гости Казани смогут посетить бесплатный кинопоказ в автокинотеатре у центра семьи «Казан». На этот раз здесь представят комедию «День радио» режиссера Дмитрия Дьяченко, сообщает Дирекция парков и скверов.

Фильм рассказывает о сотрудниках радиостанции в Москве, у которых случилось ЧП, обрушившее все планы на будущий эфир. Они отчаянно ищут выход из создавшейся ситуации, ведь иначе столь непростой рабочий день может стать последним в их карьере.

Показ стартует в 21.00, для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Въезд на территорию центра семьи доступен для легковых автомобилей и внедорожников.