Казанцы приглашаются на бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе

В эту субботу, 23 апреля, в Казани состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе. Бесплатно обучиться ее азам можно на Кремлевской набережной, говорится в сообществе общественного пространства во «ВКонтакте».

Участники смогут пройти тренировки на двух дистанциях — 2 и 4 километра. Прийти нужно в теплой и удобной одежде, также необходимо принести палки для ходьбы. Мероприятие начнется в 10 утра, регистрация состоится на полчаса раньше.

Желающим присоединиться к мастер-классу нужно пройти предварительную регистрацию в WhatsApp по номеру 8(919)624-20-42.

«Говоря доступным языком, скандинавская ходьба — это такой вид тренировки, который подразумевает ходьбу с определенными правилами, где задействовано около 90% всех мышц, а нагрузка равномерно распределяется на весь организм», — говорится в сообщении набережной.