Казанцы приглашаются на бесплатную экскурсию по набережной и экстрим-парку «Урам»

19 февраля в Казани состоится бесплатная экскурсия по набережной Казанки и крытой части экстрим-парка «Урам». Мероприятие состоится по проекту «Город и перемены», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

О Стратегии развитии Казанки, благоустройстве набережной и арт-объектах на ней участникам расскажет директор дирекции Роберт Гарипов. Помимо этого, жители и гости Казани узнают об особенностях крытой части общественного пространства.

Для участия необходима предварительная запись в Instagram Дирекции парков и скверов. Мероприятие стартует в 14.00, участники должны собраться на парковке под мостом Миллениум.