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Ру Тат
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20 августа 2021  19:14

Казанцы приглашаются к участию в онлайн-акциях, посвященных Дню флага России

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В День государственного флага, который отмечается в России 22 августа, жители Казани могут принять участие в онлайн-акции и флешмобе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, для участия в акции «Под флагом страны» все желающие могут поделиться своими историями, так или иначе связанными с триколором. К примеру, можно поделиться своими достижениями, победами в соревнованиях, событиями, в которых принимали участие. Фото или видео с флагом России нужно разместить в соцсетях, сопроводив их хештегами #Подфлагомстраны #Деньфлага #Роспатриот.

Также 22 августа будет организован онлайн-флешмоб «Цвета моей страны». Чтобы стать его участником, необходимо сделать собственное фото — это может быть пейзаж, селфи либо общий снимок — в одежде в цветах триколора. Публикация должна сопровождаться хештегами #Деньфлага, #Мойфлаг, #Флагроссии, #Цветамоейстраны.

#флешмоб #акция #день флага россии
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