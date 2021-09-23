Казанцы приглашаются к участию в «Чистых играх» на пляже «Локомотив»

В эту субботу, 25 сентября, на пляже «Локомотив» состоятся очередные «Чистые игры». Организаторы обещают необычный формат акции: помимо скоростного сбора мусора, лучшие будут определяться по итогам эковикторины и знаниям правил сортировки отходов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Участники акции уберут мусор с территории пляжа, примут участие в лекциях о раздельном сборе мусора и различных экоактивностях. За правильные ответы им будут начисляться баллы, набравшие наибольшее количество получат памятные подарки.

Как сообщают организаторы, для участия нужно собрать команду до четырех человек и зарегистрироваться по ссылке. Возраст участников — 12+. Весь инвентарь будет выдан желающим на месте.

«Хотя бы один из членов команды должен иметь при себе заряженный смартфон, подключенный к интернету. Это необходимо для того, чтобы установить и использовать в течение „Чистых игр“ одноименное приложение, в котором будут фиксироваться результаты и начисляться баллы», — говорится в сообщении.