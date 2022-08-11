Казанцы приберутся на берегу Волги в Займище на арт-субботнике

14 августа в поселке Займище на берегу Волги пройдет загородный арт-субботник «Чистое лето». Присоединиться к нему смогут все желающие.

Для добровольцев будет организован трансфер из Казани до места и обратно. Участников акции ждет не только уборка территории, но и новые знакомства, беседа об устойчивом образе жизни и живая этно-музыка, сообщает Центр чистой природы.

Мешки, перчатки, эко-щипцы и весь необходимый инвентарь организаторы раздадут волонтерам на месте. Кроме того, добровольцы получат сертификаты участников мероприятия.