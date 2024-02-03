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Казанцы преодолеют полосу препятствий и сыграют в футбол в валенках в парке Горького
В Казани, в парке им. Горького, сегодня пройдет семейный фестиваль зимних забав 3.0, во время которого казанцы смогут поучаствовать в футболе в валенках и в полосе препятствий в порядке живой очереди.
«-4 и снег — идеальная снежная погода для проведения зимнего фестиваля. Одевайтесь теплее и приходите в парк», — отмечается в сообщении Дирекции парков и скверов Казани.
Турнир по футболу будет организован вместе с ФК «Рубин». Ворота, команды и мячи здесь будут привычными, а вот вместо бутс игроки наденут валенки. Каждая команда должна состоять из 3 игроков — валенки участникам выдадут перед матчем. Игра проводится в два тайма по 7 минут.
В полосе препятствий могут принять участие команды по два человека — им предстоит пройти на скорость полосу препятствий, выполняя различные задания.
Также гости смогут увидеть турнир по снежкам, где участникам предстоит захватить флаг команды-противника, попутно сбивая их игроков снежками. В нем принимают участие 6 команд по 5 человек.
Кроме того, гости фестиваля смогут сфотографироваться на фоне чума, примерить шапку-ушанку, валенки и варежки. Все зоны будут работать с 11 и до 14 часов.
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