Казанцы преодолеют полосу препятствий и сыграют в футбол в валенках в парке Горького

В Казани, в парке им. Горького, сегодня пройдет семейный фестиваль зимних забав 3.0, во время которого казанцы смогут поучаствовать в футболе в валенках и в полосе препятствий в порядке живой очереди.

«-4 и снег — идеальная снежная погода для проведения зимнего фестиваля. Одевайтесь теплее и приходите в парк», — отмечается в сообщении Дирекции парков и скверов Казани.

Турнир по футболу будет организован вместе с ФК «Рубин». Ворота, команды и мячи здесь будут привычными, а вот вместо бутс игроки наденут валенки. Каждая команда должна состоять из 3 игроков — валенки участникам выдадут перед матчем. Игра проводится в два тайма по 7 минут.

В полосе препятствий могут принять участие команды по два человека — им предстоит пройти на скорость полосу препятствий, выполняя различные задания.

Также гости смогут увидеть турнир по снежкам, где участникам предстоит захватить флаг команды-противника, попутно сбивая их игроков снежками. В нем принимают участие 6 команд по 5 человек.

Кроме того, гости фестиваля смогут сфотографироваться на фоне чума, примерить шапку-ушанку, валенки и варежки. Все зоны будут работать с 11 и до 14 часов.