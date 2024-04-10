Казанцы представили 72 номера на зональном этапе фестиваля «Балкыш»

Фото: © Айнара Эминова / «Татар-информ»

В казанском культурном центре «Сайдаш» прошел третий зональный этап VlII Республиканского фестиваля «Балкыш» («Сияние»), посвященный 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли представители Приволжского и Вахитовского районов города.

Участники представили 72 номера в следующих номинациях: хоровое пение, художественное чтение, вокальный дуэт, сольное пение. Большинство из них вышли на сцену в традиционных татарских и русских одеждах, некоторые же предпочли одеться в военную форму.

Фото: © Айнара Эминова / «Татар-информ»

Открылось мероприятие номером сводного русского хора ветеранов города Казани, который выступил с произведением «Русская вольная». Выступления артистов проходили на русском и татарском языках и были посвящены весне, народу и теме Великой Отечественной войны. Были представлены танцевальные номера под традиционную музыку, звучали стихотворения Анны Ахматовой, Ивана Тургенева, Габдуллы Тукая, а также принадлежащие перу самих участников.

«Участники поддерживают друг друга, и между ними не чувствуется соперничества. Видно, правду говорят, что с возрастом приходит спокойствие, начинаешь радоваться каждому моменту», — поделилась одна из участниц конкурса, Рината Абдулаева.

Фото: © Айнара Эминова / «Татар-информ»

«Знаете, это очень здорово, что мы, возрастные люди, можем выступать, читать стихи, что у нас есть возможность выйти из дома на сцену. Вообще, это намного лучше и увлекательнее, нежели сидеть дома, смотреть телевизор и вязать носки», — сказала участница по имени Роза.

Завершился концерт выступлением татарского хора ветеранов города Казани.

Айнара Эминова