Казанцы предпочитают направлять годовую премию на финансовую подушку

Жители столицы Татарстана чаще всего направляют годовую премию на сбережения, а не на крупные покупки. Такие данные приводят эксперты тематического поиска «Яндекса» по финансам на основе анализа, выполненного нейросетью. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

По данным исследования, 38% опрошенных казанцев сообщили, что положили годовой бонус на вклад или накопительный счет. Крупные покупки стали вторым по популярности вариантом использования премии – так распорядились выплатой 31% респондентов. Еще 24% потратили деньги на подарки и праздники, 20% – на путешествия и отдых, а 19% направили премию на повседневные расходы.

Для большинства жителей города годовая премия стала способом пополнить финансовый резерв. Более половины опрошенных – 55% – сохраняют как минимум половину бонуса: 16% делят сумму поровну между накоплениями и расходами, 32% откладывают больше половины премии, а 7% сохраняют почти всю выплату.

Инвестиции остаются наименее востребованным сценарием использования премии: только 2% казанцев сообщили, что вложили бонус. При этом 42% респондентов признались, что рассматривали такой вариант, но в итоге отказались от него. Это свидетельствует о том, что интерес к инвестиционным инструментам есть, однако большинство горожан предпочитают более понятные и привычные способы сохранить деньги.

В целом по стране россияне также склонны откладывать премии. Согласно исследованию, 69% респондентов сохраняют как минимум половину годового бонуса, однако почти всю сумму откладывают лишь 8%. Самым популярным вариантом использования премии стали крупные покупки – их выбрали 31% участников опроса. Еще 25% направили деньги на повседневные расходы, 20% – на подарки и праздники, а 17% – на путешествия и отдых.