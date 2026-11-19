Фото предоставлено организаторами

Концерт международного музыкального проекта «Flamencura Project» с участием гитариста и композитора Алексея Стародубцева прошел в Казани. Организатором выступил заслуженный артист Дагестана и Татарстана Айнур Бегутов при поддержке городского культурного сообщества.

В программу вошли композиции из альбомов Стародубцева, записанных в Испании и России. Музыканты объединили традиционные ритмы фламенко с авторскими мелодиями и гармониями.

Вместе со Стародубцевым, который исполнил партии на гитаре и вокале, на сцену вышли гитарист Константин Ушаков и перкуссионист Владислав Зотов. Он играл на кахоне и использовал традиционные ритмические хлопки пальмас.

Концерт прошел в Детской школе искусств №2 Казани. Зрители тепло встретили выступление и после завершения программы просили музыкантов продолжить концерт.