Казанцы пожаловались на затопление подвалов домов в Центр общественного контроля

В этом году в татарстанский Центр общественного контроля в сфере ЖКХ поступило много жалоб на затопление подвалов жилых домов от жителей Казани. Об этом сообщил сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов во время прямого эфира, организованного Региональной общественной приемной «Единой России».

«Большинство случаев затопления связано с канализационными водами. Не всегда это вина управляющей организации. Были случаи затопления по причине неисправности общегородских канализационных колодцев и трубопроводов. Проблема изношенности городских инженерных сетей уже озвучена. Разработан проект указа Президента РТ о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение на ближайшие три года, что позволит МУП „Водоканал“ начать работы по ремонту разрушающихся магистральных коллекторов и приступить к реконструкции самых проблемных аварийных участков трубопроводов водоснабжения», — проинформировал спикер.

Романов заметил также, что управляющим организациям необходимо напомнить жителям правила проживания в многоквартирных домах. Затопление подвалов канализационными водами от внутридомовой сети чаще всего происходит из-за засоров. Люди спускают в канализацию спускают твердые предметы, пакеты, средства личной гигиены.

В целом 70% сетей водоснабжения в республике требуют замены, резюмировал глава Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.