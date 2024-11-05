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Происшествия 5 ноября 2024 19:20

Казанцы пожаловались на ручьи воды на Дубравной

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Жители улицы Дубравная в Казани столкнулись с неприятной ситуацией: на проезжей части образовались многочисленные ручьи воды. Вода течет прямо по тротуарам и дорогам, создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов.

«Начиная от адреса Дубравная,43 все залило водой. Буквально все плавает в воде. При этом на месте нет никакой аварийной машины. Завтра на этом месте образуется каток», – поделилась одна из жительниц.

Казанцы предполагают, что причиной может быть неисправность водопровода или канализации. Жители также выразили обеспокоенность тем, что присутствие воды на дороге в зимний период может привести к созданию аварийных ситуаций.

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