Казанцы пожаловались на ручьи воды на Дубравной

Жители улицы Дубравная в Казани столкнулись с неприятной ситуацией: на проезжей части образовались многочисленные ручьи воды. Вода течет прямо по тротуарам и дорогам, создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов.

«Начиная от адреса Дубравная,43 все залило водой. Буквально все плавает в воде. При этом на месте нет никакой аварийной машины. Завтра на этом месте образуется каток», – поделилась одна из жительниц.

Казанцы предполагают, что причиной может быть неисправность водопровода или канализации. Жители также выразили обеспокоенность тем, что присутствие воды на дороге в зимний период может привести к созданию аварийных ситуаций.