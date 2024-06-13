Казанцы пожаловались на ручьи канализации на улице Достоевского

Канализационными стоками залило улицу Достоевского, по всему району разнеслась нестерпимая вонь. Об этом «Татар-информу» сообщили казанцы.

«От Кинотеатра “МИР” до Достоевского по всей улице, заворачивая на Волкова, текут “фекальные ручьи”. Стоит “волшебный” аромат канализации», – рассказывают очевидцы.

Фото: © Очевидцы

Отмечается, что на месте уже работают аварийные службы.