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Казанцы пожаловались на ручьи канализации на улице Достоевского
Канализационными стоками залило улицу Достоевского, по всему району разнеслась нестерпимая вонь. Об этом «Татар-информу» сообщили казанцы.
«От Кинотеатра “МИР” до Достоевского по всей улице, заворачивая на Волкова, текут “фекальные ручьи”. Стоит “волшебный” аромат канализации», – рассказывают очевидцы.
Отмечается, что на месте уже работают аварийные службы.
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