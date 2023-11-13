news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 13 ноября 2023 11:03

Казанцы пожаловались на провал люка у дома на Ямашева, 92

Скопировать ссылку
Казанцы пожаловались на провал люка у дома на Ямашева, 92

Жители Казани пожаловались на огромный провал люка около дома №92 по улице Ямашева. Соответствующее фото и видео прислали в редакцию «Татар-Информ».

Как сообщил автор ролика, данная яма образовалась больше недели назад. Жильцы обеспокоены, что наличие такого «астрала» рано или поздно может привести к трагическим последствиям.

«Ждем, когда кто-нибудь угробится, чтоб начали чинить дорогу», - прокомментировал автор.

Жители уже обращались на счет данной проблемы в единую службу, но ответа так и не получили.

#Ямашева #провал #Казань #жалоба
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100