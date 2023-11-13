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Казанцы пожаловались на провал люка у дома на Ямашева, 92
Жители Казани пожаловались на огромный провал люка около дома №92 по улице Ямашева. Соответствующее фото и видео прислали в редакцию «Татар-Информ».
Как сообщил автор ролика, данная яма образовалась больше недели назад. Жильцы обеспокоены, что наличие такого «астрала» рано или поздно может привести к трагическим последствиям.
«Ждем, когда кто-нибудь угробится, чтоб начали чинить дорогу», - прокомментировал автор.
Жители уже обращались на счет данной проблемы в единую службу, но ответа так и не получили.
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