Казанцы пожаловались на провал люка у дома на Ямашева, 92

Жители Казани пожаловались на огромный провал люка около дома №92 по улице Ямашева. Соответствующее фото и видео прислали в редакцию «Татар-Информ».

Как сообщил автор ролика, данная яма образовалась больше недели назад. Жильцы обеспокоены, что наличие такого «астрала» рано или поздно может привести к трагическим последствиям.

«Ждем, когда кто-нибудь угробится, чтоб начали чинить дорогу», - прокомментировал автор.

Жители уже обращались на счет данной проблемы в единую службу, но ответа так и не получили.