Казанцы пожаловались на превратившего квартиру в свалку соседа

Жители дома №20а по улице Гаврилова в Казани жалуются на соседа, превратившего свою квартиру и придомовую территорию в свалку. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Вести Татарстан».

По словам жильцов, в подъезде царит антисанитария, распространяются зловонные запахи, завелись грызуны и тараканы. Горы мусора в квартире достигают потолка, а сам хозяин, как утверждают соседи, ест и справляет нужду в подъезде, спит на разных этажах или в лифте.

Соседи опасаются не только антисанитарии, но и агрессивного поведения мужчины. По их словам, он бросался на них с палкой и пытался угощать детей подозрительной едой. Многочисленные обращения в полицию и управляющую компанию не принесли результатов.

«Полиция говорит: "Вот если бы мы увидели, что он на вас с палкой кидается или ударил бы вас, мы бы отреагировал". Управляющая компания также сказала: "Мы бессильны"», — посетовала одна из жительниц дома Ирина Котова.

В ЖЭК-39, обслуживающем дом, от комментариев отказались. Юристы рекомендуют жильцам обратиться в суд для принудительной уборки квартиры.

«Принудительная уборка проводится по решению суда. Навести чистоту в зловонных квартирах сегодня помогают судебные приставы, которые организуют процесс принудительной уборки с привлечением профессионалов. Чтобы приставы могли принудительно исполнять решение, необходим исполнительный документ, который выдается на основании решения суда», – прокомментировала ситуацию председатель Регионального отделения Объединения потребителей России в РТ Юлия Нигматуллина.

Кроме того, законодательством предусмотрено лишение собственности за использование жилья не по назначению при нарушении прав и интересов соседей, а также за бесхозяйственное отношение к помещению.