Казанцы посмотрели послание Президента на большом экране

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в кинотеатрах Казани, расположенных в торговых центрах «Парк Хаус» и «Республика», бесплатно показали послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Казанцы начали бронировать места еще с начала недели. По нашим данным, было забронировано 105 мест в течение двух часов на сайте», — поделилась директор кинотеатра.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

Это 19-е послание, с которым Президент обратился к Федеральному Собранию. Длительность показа составила два часа, что стало рекордом по сравнению с предыдущими годами.

«Мой парень подписал военный контракт, поэтому мне было важно знать о ситуации на фронте от главы государства. Узнали, что будут показывать на большом экране, собрались всей семьей и пошли на просмотр», — рассказала одна из гостей показа Ильмира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основные темы традиционно не раскрывались до последнего, было известно лишь, что Владимир Путин лично работал над текстом послания. Накануне он даже воздержался от публичных мероприятий, посвятив большую часть времени подготовке обращения.

В своем послании Федеральному Собранию глава государства затронул наиболее важные темы, касающиеся внутренней и внешней политики России.

«Очень порадовало, что Владимир Владимирович подробно поднял вопросы военной операции и поддержки наших ребят на СВО!» — поделился мнением один из зрителей, Сергей.

Альбина Шафеева, Венера Алиева